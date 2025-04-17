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6 gündür aranan 7 yaşındaki Cumali'den acı haber! Cansız bedeni bulundu

Adana'da 6 gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin arama çalışmalarından acı haber geldi. 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu, bugün Cumali'nin cansız bedeni bulundu.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
6 gündür aranan 7 yaşındaki Cumali'den acı haber! Cansız bedeni bulundu
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 7 yaşındaki Cumali Timi, 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı.

Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler arama yaptı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 5 gün sürede sadece terliği bulunan Cumali'den acı haber bugün geldi.

Çalışmaların 6'ıncı günde de yaklaşık 150 personel, bot ve dronlarla arama çalışması devam etti. Devam eden çalışmalar kapsamında sulama kanalında köprünün olduğu bölgede çocuğun cansız bedeni bulundu.

Ekipler bölgede çalışmasını sürdürürken yakınları fenalık geçirdi.

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