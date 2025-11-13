İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2589
  • EURO
    49,3117
  • ALTIN
    5719.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6 il için “sarı” kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve kar geliyor
Güncel

6 il için “sarı” kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı, 6 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu illerde yerel kuvvetli yağışların beklendiği bildirildi.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
6 il için “sarı” kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve kar geliyor
ABONE OL

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelerde, 6 il için "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

Sarı uyarı verilen illere valilikler aracılığıyla mesaj ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu geceden itibaren etkili olmaya başlayarak yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir."

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Yurdu sağanak ve kar vuracak

Meteoroloji açıkladı! Bu hafta yurtta sıcaklıklar nasıl olacak?

Meteoroloji tarih verdi: Kar geliyor

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.