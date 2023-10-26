6 ilde dolandırıcılara ''Sahte ses'' operasyonu! Detayları ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaklaşık 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptı.

Ekipler, şüphelilerin çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden verdikleri sahte ilanlarda kendilerini banka veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini ele geçirdiklerini, düşük faizli kredi kullandırma bahanesiyle bu kişileri aradıklarını tespit etti.

Yapılan telefon konuşmalarında aldatıcı yöntemlerle banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin eden zanlıların vatandaşların mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdiklerini belirleyen ekipler, bu sistemle hesaplarda bulunan paraları başka yerlere aktaran şüphelilerin 37 müştekiden 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladığını saptadı.

ŞÜPHELİLER, DELİLLERİ PENCEREDEN ATTI



Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 62 şüpheliyi yakalarken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 149 mermi, uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Bu arada operasyon sırasında örgüt yöneticilerinin delilleri karartmak için polis ekiplerine kapıyı açmayıp, zarar vermek amacıyla dijital materyalleri dışarı attıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte ses" operasyonlarında, örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 62 şüphelinin yakalandığını bildirerek, "Dolandırıcılara, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Operasyon hakkında bilgi veren Yerlikaya, şüphelilerden 42'sinin tutuklandığını, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtmişti.