Güncel

6 ilde dolandırıcılık operasyonu: Zanlılar tutuklandı

Denizli merkezli 6 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yapan 25 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 17:43
6 ilde dolandırıcılık operasyonu: Zanlılar tutuklandı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Denizli, İstanbul, Antalya, Isparta, Bursa ve Bolu'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 33 mağduru toplam 1 milyon 492 bin 150 lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

