6 ilde eğitime 1 gün ara verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem nedeniyle kent merkezinde çoğu kişinin ev ve iş yerlerinin dışarı çıktığı görülürken vatandaşlar park ve meydanlarla toplandı.

Deprem Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Malatya merkezli deprem nedeniyle Malatya, Batman, Elazığ, Batman, Şanlıurfa ve Adıyaman okullar tedbir amacıyla 1 gün tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya merkezli yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Okullarla ilgili herhangi bir can kaybı ya da binalarda hasar tespitinin olmadığını bildirdi.