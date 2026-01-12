6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Litvanya Eğitim ve Öğrenci Mahrem Yapılanması'nda oldukları, ardışık arandıkları, mahrem sözde sorumlularıyla irtibatta oldukları, yurt dışına çıkış kayıtlarına bakıldığında beraber hareket ettikleri ve gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında adlarının geçtiği tespit edilen Burdur, İstanbul, Rize, Şanlıurfa, Muğla ve İzmir illerindeki 13 şüpheliyi yakalamak için çalışma yapıldı.

Söz konusu illerde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, yurt dışında olduğu tespit edilen 4 şüpheli ise aranıyor.

Burdur'a getirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.