6 ilde kritik uyarı! Geçici süreyle yasaklandı: ''Paramotor'' detayı dikkat çekti

6 ilimiz için kritik uyarılar peş peşe yapıldı. Gaziantep, Hakkari, Ağrı, Siirt, Bitlis ve Diyarbakır'da eylem ve etkinliklere geçici süreyle yasaklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ANKARA SALDIRISINA İLİŞKİN "PARAMOTOR" AÇIKLAMASI



Bakan Yerlikaya, Ankara'da bombalı saldırı girişimine ilişkin de önemli bilgiler paylaştı. İki teröristin Türkiye'ye paramotorla geldiği yönünde bilgiler olduğunu söyleyen Yerlikaya, önümüzdeki günlerde bunula ilgili açıklama yapacağını söyledi.



GAZİANTEP



Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte düzenlenmesi gereken etkinliklerin Valiliğe bildirilmesi gerektiği belirtildi. İzin verilenlerin dışındaki tüm etkinliklerin yasak olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programlar kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve valiliğimize başvuru yapılarak, izin verilenler hariç tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, miting, çadır kurma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, şenlik, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilan ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afis ve pankart asılması vb. etkinliklerin Gaziantep il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde her türlü eylem, etkinlikler 5442 sayılı Il. İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 12/10/2023 saat: 08.00'den - 13/10/2023 saat: 08.00'e kadar 1 gün boyunca genel asayiş ve kamu düzenin korunması için valilik makamının 11.10.2023 tarih 2023/7 sayılı oluru ile yasaklanmıştır."

HAKKARİ



Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde 12 Ekim saat 08.00'den 13 Ekim saat 08.00'ye kadar 1 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

SİİRT



Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumlarının gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron, paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ayrıca kanunsuz bir şekilde yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğe katılmak üzere toplu veya münferit bir şekilde ilimize gelecek olan araç ve şahısların il sınırlarına girişlerinin kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (jandarma bölgesi dahil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 12.10.2023 günü saat 00.01'den 12.10.2023 günü saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.



DİYARBAKIR



Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak" kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği devletimizin yurt içi ve yurt dışında yürütmekte olduğu başarılı operasyonlara karşı misilleme yapmak ve varlığını göstermek amacıyla terör örgütü tarafından eylem/etkinlik için seçilebileceği öngörülmüş olup; açık ve kapalı alanlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesi operasyonları aleyhine yapılabilecek her türlü eylem (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri) (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 12.10.2023 günü saat 00.01'den 12.10.2023 günü saat 23.59'a kadar bir gün süreyle yasaklanmıştır."

AĞRI



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinlikler 12 Ekim Perşembe günü saat 00.01'den 23.59'a kadar 1 gün süreyle Ağrı il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

BİTLİS



Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütü PKK/KCK'nın halka ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, terör örgütleri tarafından ülkeye saldırılarda üs olarak kullanılan Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere düzenlediği sınır ötesi operasyonların başarıyla icra edildiği belirtildi.

Kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir kesimlerce, terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu harekat aleyhine toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenlenip harekatın kamuoyunda itibarsızlaştırılarak ülkemiz ve TSK'nın prestij kaybına uğratılmaya çalışabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylem ve etkinlikler, tüm il ve ilçe mülki sınırlarımızda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 12 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."