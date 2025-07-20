Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adatepe Mahallesi Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında bölgedeki bazı arı kovanları ile bir iş yeri zarar gördü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Düzce'de çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliğiyle söndürüldü.

Konuralp bölgesi Tepecik Mahallesi kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ağaçların bulunduğu eğimli araziye sıçradı.

Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve 128 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bingöl'de 3 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Yaydere, Solhan ilçesindeki Kırık ve merkeze bağlı Kardeşler köylerinin ormanlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlara anında müdahale edildiğini ve büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, "Yangınların söndürülmesindeki üstün çabaları için Orman İşletme Müdürlüğümüz ile Solhan ve Genç Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.