İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2024 Pazartesi / 18 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8985
  • EURO
    35,2982
  • ALTIN
    2465.77
  • BIST100
    10735.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 31 şüpheli yakalandı
Güncel

6 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 31 şüpheli yakalandı

6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen 'Bozdoğan-46' operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı.

24 Haziran 2024 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
6 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 31 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen "Bozdoğan-46" Operasyonlarında 31 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 6 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen "Bozdoğan-46" Operasyonlarında 31şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

Paylaşımının devamında "Kesintisiz 365 gün Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

  • DEAŞ operasyonu
  • Bozdoğan-46
  • şüpheli yakalama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.