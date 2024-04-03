6 ilde 'Van' provokasyonu! Polise saldırdılar, iş yerlerine zarar verdiler

Kentin birçok noktasında toplanarak barikatlar kuran, bazı araçlara zarar veren göstericilere müdahale eden polis, tazyikli su ve biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı.

PARKLAR ATEŞE VERİLDİ, BAZI İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Van'da İl Seçim Kurulunun DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan hakkındaki kararının ardından yapılan izinsiz gösterilere katılanlar, parkları ateşe verdi, halk ekmek büfeleri, otobüs durakları ve bazı iş yerlerine zarar verdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığının, Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararı sonrasında dün birçok mahallede izinsiz gösteri yapan gruplara polis ekipleri müdahale etti.

Ara sokaklara ve kenar mahallelere dağılan göstericiler, caddelerdeki çiçeklikleri devirdi, barikat kurarak polise taş ve molotofkokteyli attı. Gece boyunca devam eden gösterilerde parkları ateşe veren, çocuk oyun gruplarını yakan göstericiler, halk ekmek büfelerine, bazı araçlara ve iş yerlerine zarar verdi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine bağlı kameralarının bulunduğu direkleri kırdı.

Polis ekipleri de gece boyunca göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. Uyarılara rağmen dağılmayarak polise mukavemet gösteren 26 şüpheli gözaltına alındı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda kurulan barikatları kaldırmak için çalışma başlattı, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

89 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA ALINDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada olaylar sırasında terör örgütü lehine slogan atan, güvenlik güçlerine saldıran 89 şüphelinin gözaltına alındığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26, Hakkari'de Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltında alınmıştır."

VAN'DA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE AÇIK HAVA TOPLANTILARI 15 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 3 Nisan'dan geçerli, 17 Nisan da dahil olmak üzere 15 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı belirtildi.

Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasakladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır."

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada da "Van Valiliğince, Van ili coğrafi sınırları içinde 3 Nisan tarihinden geçerli 17 Nisan tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süreyle tüm etkinlikler yasaklanmış ve bu etkinliklere katılımları engellemek amacıyla il dışından giriş çıkışlara izin verilmeyeceği belirtilmiştir. İlimizden Van ili ve ilçelerine seyahat edecek vatandaşlarımızın yasaklama kararına uygun hareket etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İşte o 6 ilde yaşananlar;

- HAKKARİ

Hakkari'de de kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Kent merkezindeki Bulvar Caddesi ile Yüksekova'daki Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelenler, yürüyüş yapmak istedi.

Polisin izin vermemesi üzerine ara sokaklara dağılan göstericiler, polise taş atmaya başladı. Güvenlik önlemi alan polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederek göstericileri dağıtmaya çalıştı. Hakkari'de olayların yaşandığı bölgeye giden Vali Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasilerde demokratik tepkilerin meşru haklar olduğunu belirterek, "Bunların kullanımının sınırları var. Bir başkasının hakkını engellemeden kendi haklarını sonuna kadar kullanabilir. Kamu düzeni de bunun bir parçası. Kamu düzeni içinde buna aykırı davranan herkese kanunlar yaptırımı öngörmüş. İstenmeyen birkaç hadise yaşandı. Çok şükür ciddi anlamda bir sıkıntımız yok. Bir vatandaşımızın yaralanması var. Adli makamlara konu intikal etti. Hakkarili hemşerilerimizden ricam, hepimizin taşıması gereken en önemli şey sağduyu. Birbirimize destek olmamız lazım." diye konuştu.

- BİTLİS

Bitlis Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, açık ve kapalı yer toplantıları ile protesto eylemlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili birçok ilde olayların yaşandığı belirtildi.

Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle konuyu benimsetmek için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, toplu olarak broşür dağıtma ve benzeri eylemler düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu eylem etkinliklerin, terör örgütlerince ve sol marjinal provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir. Eylemlerle saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, Bitlis sınırlarında 3 Nisan saat 00.01'den 17 Nisan saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre, gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince de basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

Açıklamada, aynı tarihlerde Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen ve benzer konulara ilişkin kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesine karar verildiği aktarıldı.