İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8886
  • EURO
    51,9225
  • ALTIN
    7293.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Güncel

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 17:17 - Güncelleme:
6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bir şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

OLAY

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 gün önce Edirne merkezli Antalya, Denizli, İzmir, Kütahya ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 45 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 70 aktif GSM hattı ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında banka hesaplarını kullandırdığı belirlenen 41 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 200 kişiye ise yaklaşık 15 milyon lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.