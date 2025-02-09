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Para trafiği MASAK raporuna yansıdı... Polis, 25 milyon liralık hareketlilik için düğmeye bastı

Polis, MASAK raporuna yansıyan 25 milyon liralık para hareketliliği için düğmeye bastı. Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.

AA9 Şubat 2025 Pazar 08:30 - Güncelleme:
Para trafiği MASAK raporuna yansıdı... Polis, 25 milyon liralık hareketlilik için düğmeye bastı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden ve MASAK raporunda yaklaşık 25 milyon lira işlem hacmi olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik Diyarbakır, Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden 10'u hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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