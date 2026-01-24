İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Zanlılar tutuklandı
Güncel

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Zanlılar tutuklandı

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 09:50 - Güncelleme:
6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Zanlılar tutuklandı
ABONE OL

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi tespit etti.

Çalışma kapsamında Adana, Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şebekenin, yurt dışından temin edilen altyapıyla yasa dışı bahis paneli kurarak faaliyet yürüttüğü, bir ayda yaklaşık 50 milyon liralık işlem hacmi oluşturduğu belirlendi.

Elde edilen paraların ise kripto hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 18'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.