6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Zanlılar tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi tespit etti.

Çalışma kapsamında Adana, Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şebekenin, yurt dışından temin edilen altyapıyla yasa dışı bahis paneli kurarak faaliyet yürüttüğü, bir ayda yaklaşık 50 milyon liralık işlem hacmi oluşturduğu belirlendi.

Elde edilen paraların ise kripto hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 18'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.