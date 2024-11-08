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  • 6 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

6 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı

Van merkezli 6 ilde düzenlenen 'yasa dışı silah ticareti' operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

AA8 Kasım 2024 Cuma 19:24 - Güncelleme:
6 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplumda korku, panik, sindirme ve baskı yaratarak milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden yapılanmalara yönelik çalışma yürütüldü.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, "yasa dışı silah ticareti" suçuna yönelik Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Şırnak, Rize'de tespit edilen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

34 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

380 personelle gerçekleştirilen operasyonda 4 uzun namlulu silah, 13 tabanca, 7 uzun namlulu silah şarjörü, 9 tabanca şarjörü, çeşitli ebatlarda 719 fişek, 13 av tüfeği, 129 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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