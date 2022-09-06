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6 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

6 Eylül 2022 Salı 07:07 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre, bazı Karadeniz illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yaptı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop ve Trabzon için sarı kodlu, Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

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