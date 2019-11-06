6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması
6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, Show Tv'de Cici Babam, Fox Tv'de Kurşun ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda totalde ikinci sırada MasterChef Türkiye yer alıyor.
6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, Show Tv'de Cici Babam, Fox Tv'de Kurşun ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak.
6 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
30 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
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