6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması 6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, Show Tv'de Cici Babam, Fox Tv'de Kurşun ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda totalde ikinci sırada MasterChef Türkiye yer alıyor.