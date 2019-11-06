23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7681
  • 6,3938
  • 275.785
  • 101176
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması

6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, Show Tv'de Cici Babam, Fox Tv'de Kurşun ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda totalde ikinci sırada MasterChef Türkiye yer alıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, Show Tv'de Cici Babam, Fox Tv'de Kurşun ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 
 
6 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
6 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
30 EKİM REYTİNG SONUÇLARI 
TOTAL 

 
AB

 
ABC

 

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Petrol ve doğal gaz zengini ülke tarıma yöneldi

Petrol ve doğal gaz zengini ülke tarıma yöneldi

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Bakan Ziya Selçuk'tan o öğretmen için talimat! Açığa alındı

Bakan Ziya Selçuk'tan o öğretmen için talimat! Açığa alındı
 

POPÜLER HABERLER

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki!

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki!

14. yüzyıldan kalma! Zamana meydan okuyorlar

14. yüzyıldan kalma! Zamana meydan okuyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA