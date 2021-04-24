6. kattaki pencereden düşen işçi hayatını kaybetti

DHA 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:35 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:35

Olay Yakacık Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında yaşandı. İnşaat halindeki binanın 6'ncı katında pencerelerde montaj yapan 60 yaşındaki Osman Kaya isimli işçi bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. Arkadaşları polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, inşatta çalışan işçilerin ifadelerine başvurdu. Osman Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.