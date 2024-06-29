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6. kattan düştü! Yara almadan kurtuldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düşen genç, dükkanın tentesine çarpınca yara almadan kurtuldu.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 15:39 - Güncelleme:
6. kattan düştü! Yara almadan kurtuldu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düşen genç, dükkanın tentesine çarpınca yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, Ramazan P. (21) dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü. Apartmanın altında bulunan dükkanın tentesine çarparak yere düşen Ramazan P. yara almadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan genç, taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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