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  • 6 kişi hayatını kaybetmişti! Sahte alkol ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı
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6 kişi hayatını kaybetmişti! Sahte alkol ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, 8 ilçede sahte alkol ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 18:23 - Güncelleme:
6 kişi hayatını kaybetmişti! Sahte alkol ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sahte içki zehirlenmelerinden dolayı hayatını kaybeden kişilere sahte alkol satışını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZENLENEN OPERASYONLARLA YAKALANDILAR

Bu kapsamda Adalar, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih ve Başakşehir ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde sahte içki ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen 8 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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