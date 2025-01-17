6 kişi hayatını kaybetmişti! Sahte alkol ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sahte içki zehirlenmelerinden dolayı hayatını kaybeden kişilere sahte alkol satışını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Adalar, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih ve Başakşehir ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde sahte içki ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen 8 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.