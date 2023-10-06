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  • 6 kişiye mezar olmuştu! Yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı
Güncel

6 kişiye mezar olmuştu! Yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 17:14 - Güncelleme:
6 kişiye mezar olmuştu! Yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı
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Merzifon-Çorum kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde devrilen otobüsün şoförü Kemal Öz, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

İzmir'den Tokat'a giden Erova firmasına ait, Kemal Öz'ün kullandığı 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, 30 Eylül'de Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrilmiş, kazada Amasya Üniversitesi öğrencileri Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22) ve Hilal Çelebi (18) ile Durmuş Uysal (45) ve Urguç Karadayı (51) yaşamını yitirmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

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