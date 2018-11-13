6 kıtada yabancı dil eğitiminin adresi; Berlitz Dil Okulları

140 yıllık tecrübesi, her yıl 300 binden fazla memnun öğrencisiyle Türkiye ve dünyadaki en yaygın dil okulları arasında yer alan Berlitz, yabancı dil eğitiminde sürdürülebilir bir başarı için sürdürülebilir çözümler sağlıyor.

Berlitz, dilin öğrenme sınırlarını ortadan kaldırıyor 70 ülkede 600 merkezi bulunan Berlitz; yüksek kalite standartları, alanında uzman eğitmenleri ve pratik temelli dil öğrenme metodu ile yabancı dil eğitiminde yeni bir dönem başlatarak alanında öncü olmuştur.

1878’de atılan bir adımın bugün 6 kıtaya yayılan bir başarıya dönüşmesinin arkasında ise; öğrenci odaklı yaklaşımı, sürekli geliştirdiği modern sistemi ve hız kesmeden devam eden ARGE çalışmaları yer alıyor.