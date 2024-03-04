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6 metre yükseklikteki istinat duvarının dibinde bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Karabük'te, 6 metre yükseklikteki istinat duvarının dibinde ölü bulunan Hande Ciğeroğlu'nun (32) cenazesi toprağa verildi. Yapılan otopside Ciğeroğlu'nun vücudunda herhangi bir darp, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmazken, ölümün yüksekten düşme sonucu kafaya alınan darbeyle olduğu belirlendi.

DHA4 Mart 2024 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
6 metre yükseklikteki istinat duvarının dibinde bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
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Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 131'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın yanında, istinat duvarının dibinde yerde hareketsiz halde yatan kadını görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde kadının Hande Ciğeroğlu olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, Ciğeroğlu'nun bulunduğu yerin yanındaki 6 metre yükseklikteki istinat duvarında spor ayakkabıları bulundu. Cenaze inceleme sonrası otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

DİNLENMEK İÇİN OTURUP DÜŞTÜĞÜ İHTİMALİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan otopside Ciğeroğlu'nun vücudunda herhangi bir darp, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmadı. Ölümün yüksekten düşme sonucu kafaya alınan darbeyle meydana geldiği belirlendi. Polis, Ciğeroğlu'nun dinlenmek amacıyla apartmanın istinat duvarına oturduğu sırada dengesini kaybedip düştüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hande Ciğeroğlu'nun cenazesi 5000 Evler Merkez Camisi'nde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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