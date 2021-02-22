6 metrelik buz sarkıtları korkuttu

DHA 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:04 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:04

Yüksekova'da kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Geceleri hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi, hayatı olumsuz etkilerken, binaların çatılarında ise boyları 6 metreye kadar uzanan buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan soğuk hava ve buzlu yolları eğlenceye dönüştürenler de oldu. Tepelik mevkisinde bulunan Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan çocuklar ve gençler, evlerinden getirdikleri metal sini, naylon branda ve kızaklar ile buz pistine dönüşen alanlarda kaymanın mutluluğunu yaşadı.