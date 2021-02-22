İSTANBUL 11°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2021 Pazartesi / 10 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,019
  • EURO
    8,4982
  • ALTIN
    404.313
  • BIST100
    1560.47
Güncel

6 metrelik buz sarkıtları korkuttu

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı, eksi 15 dereceye kadar düşerken, binaların çatılarında uzunlukları 6 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

DHA22 Şubat 2021 Pazartesi 10:04 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:04
ABONE OL

Yüksekova'da kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Geceleri hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi, hayatı olumsuz etkilerken, binaların çatılarında ise boyları 6 metreye kadar uzanan buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan soğuk hava ve buzlu yolları eğlenceye dönüştürenler de oldu. Tepelik mevkisinde bulunan Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan çocuklar ve gençler, evlerinden getirdikleri metal sini, naylon branda ve kızaklar ile buz pistine dönüşen alanlarda kaymanın mutluluğunu yaşadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.