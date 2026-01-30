İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

23 ilde Jandarma operasyonu! Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

23 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda; 6 milyon adet uyuşturucu hap ile, 270 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 521 şüpheli yakalandı, 177'si tutuklandı.

IHA30 Ocak 2026 Cuma 08:14 - Güncelleme:
23 ilde Jandarma operasyonu! Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın yaptığı operasyonlarda 6 milyon adet uyuşturucu hap ele geçildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekipleri tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 23 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik; 6 Milyon adet uyuşturucu hap ile, 270 kg uyuşturucu madde ele geçirdiğini belirterek bu operasyonlarda 521 şüphelinin yakalandığını, 177'sinin tutuklandığını ve 91'i hakkında adli kontrol hükümlerin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarda ilgili şu bilgileri verdi:

"Sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca; 46 narkotik ve asayiş ekibi, 414 personelin katılımıyla; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucuyla savaşımız; çok katmanlı, çok boyutlu ve kararlı bir seferberliktir. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

