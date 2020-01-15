15.01.2020 18:03 - Güncelleme: 15.01.2020 18:20

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Irak kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerini kullandı.