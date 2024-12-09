6 şehidimiz var! Isparta'daki helikopter kazasının nedeni belli oldu

Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.



Vali Erin, yaptığı açıklamada, helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirterek, "Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu var, orada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü." dedi.

Vali Erin, kazada 6 askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi.

MSB KAZANIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Kazayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

ISPARTA'DAKİ ASKERİ HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz.

ISPARTA'DAKİ HELİKOPTER KAZASI ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan personelin kimlikleri belli oldu.

Kazada şehitlerin, Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) olduğu öğrenildi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, taziye mesajından, "Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzmüştür. Ciğerimizi yakan kazada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabrıcemil niyaz ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KABİNE ÜYELERİNDEN, ISPARTA'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN 6 ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından, "Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da askeri helikopterin eğitim uçuşu esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Isparta'da eğitim uçuşu esnasında askeri bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine, Kahraman ordumuza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."