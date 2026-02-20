İSTANBUL 18°C / 8°C
Güncel

6 sosyal medya platformuna resen inceleme başlatıldı! KVKK harekete geçti

KVKK, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri önlemek ve kişisel verilerini korumak amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

AA20 Şubat 2026 Cuma 14:58 - Güncelleme:
6 sosyal medya platformuna resen inceleme başlatıldı! KVKK harekete geçti
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK), yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

