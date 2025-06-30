İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8083
  • EURO
    46,7942
  • ALTIN
    4204.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6 Şubat depreminde zarar görmüştü... Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon başladı
Güncel

6 Şubat depreminde zarar görmüştü... Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon başladı

Kentin tarihi simgelerinden Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 18:06 - Güncelleme:
6 Şubat depreminde zarar görmüştü... Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon başladı
ABONE OL

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek restorasyonla kalenin surları başta olmak üzere depremde zarar gören tüm bölümlerinin aslına uygun şekilde yeniden inşa edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, restorasyon sürecinin yalnızca fiziksel bir yenileme değil olmadığını, aynı zamanda kültürel kimliğin korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin sadece fiziki değil, kültürel ve ruhsal dirilişini de gerçekleştirdiklerini aktararak, "Kahramanmaraş'ımızın hafızasında çok özel bir yere sahip olan tarihi kalemizin restorasyonu da bu anlayışın bir parçası. Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinesinde yürütülen bu çalışmayla, kalemizi yeniden ayağa kaldırıyor. Geçmişimizle gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.