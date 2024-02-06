6 Şubat depremleri Ankara Üniversitesi'nde anıldı! ''Milletimiz tepeden tırnağa seferber oldu''

"Asrın Felaketinin Yıl Dönümünde Ankara Üniversitesi" adlı program, afette yaşamını yitiren 17 Ankara Üniversitesi öğrencisinin hatırasını yaşatmak için Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde yaptırılan Deprem Anıtı önünde, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları, akademisyenler ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı programda, deprem felaketinde 50 bin civarında vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Tüm Türkiye'yi sarsan ve "Asrın Felaketi" olarak tarihe geçen bu depremlerde Ankara Üniversitesi öğrencileri Sıla Yılmaz, Nazlıcan Levent, Serhan Kılıçarslan, Ümüs Yücel, Elif Kural, Işılay Koyun, Neslihan Narman, Helin Emül, Burak Yasin Ezer, Efe Özkan, Murat Akgün, Büşra Küçük, Musa Emre Hasırcı, Saad İsmail, Sedanur Küçüker, Zeynep Özkömeç ve Dilara Doğru'nun da hayatını kaybettiğini ifade eden Ünüvar, "Acılarını hâlâ yüreğimizde hissediyoruz." dedi.

Depremlerin hemen ardından herkesin seferber olduğunu dile getiren Ünüvar, "Cumhurbaşkanımızdan bakanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızdan sıradan vatandaşlarımıza kadar herkes seferber oldu ve bu felaketin acılarını ve yaralarını beraberce sarmaya çalıştık. Ben Ankara Üniversitesinin büyüklüğünü bir kez daha bu deprem vesilesiyle gördüm ve bir kez daha Ankara Üniversitemiz ile gurur duydum." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi olarak deprem bölgesine maddi ve manevi her türlü desteği vermeye çalıştıklarının altını çizen Ünüvar, "Oyuncağından tiyatro oyununa, psikososyal destekten gönderdiğimiz yardım tırlarına kadar seferber olduk. Orada aşçılarımız çalıştı, diş hekimlerimiz çalıştı, farklı kademedeki insanlarımız çalıştı, gayret etti ve bu yaraları sarmaya çalıştı ve bundan dolayıdır ki Ankara Üniversitesi o bölgede yaptıklarıyla, yapmak istedikleriyle en çok konuşulan üniversite oldu." diye konuştu.

"Allah bize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın." diyen Ünüvar, şöyle devam etti:

"Bundan sonra bize düşen görev, bu çocuklarımızın bize bıraktığı emanete sahip çıkmaktır. Onların devletimize ve milletimize üreteceği hizmetleri bizim daha çok çalışarak yapmamız, gayret etmemizdir. Ben bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz 17 öğrencimizi, 50 bin vatandaşımızı rahmetle yad ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu ülkeyi daima güçlü kılmamız lazım, daha da büyütmemiz lazım. Büyütmek için de daha çok çalışmamız, gayret etmemiz lazım."

Konuşmanın ardından Deprem Anıtı'na kırmızı karanfil bırakan Rektör Prof. Dr. Ünüvar ve beraberindekiler, Rektörlük 100. Yıl Salonu Fuayesi'nde, İletişim Fakültesi öğrencisi Ahmet Hacbekri'nin deprem bölgesinde çektiği fotoğraflar ile psikososyal destek ekibinin çektiği fotoğraflardan oluşan "Birinci Yılında Maraş Depremi: 04.17" isimli fotoğraf sergisini gezdi.

Ardından 100. Yıl Salonu'nda Ankara Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünce hazırlanan "Geceden Gündüze, Kıştan Bahara: Yardım Koridoru" isimli belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere plaket takdiminin ardından program anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.