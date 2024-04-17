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  • 6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olmuştu... Soruşturmada yeni gelişme yaşandı
Güncel

6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olmuştu... Soruşturmada yeni gelişme yaşandı

Adıyaman'da depremde 100 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü ve statik proje müellifi Burak Binzet tutuklandı.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olmuştu... Soruşturmada yeni gelişme yaşandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı'nın yıkılan A ve B bloklarında inceleme yapan Karadeniz Teknik Üniversitesinden gelen raporlar doğrultusunda asli kusurlu bulunan yapının fenni mesulü ve statik proje müellifi Binzet gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Binzet tutuklandı.

2020-2023 arasında CHP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Binzet, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye meclis üyeliğine seçilmişti.

Depremde 100 kişinin öldüğü yıkılan Zümrüt Apartmanı'na ilişkin tutuklu 3 müteahhidin yargılandığı dava sürüyor.

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