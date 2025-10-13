İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8231
  • EURO
    48,6646
  • ALTIN
    5469.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6 Şubat depremlerinde 63 kişiye mezar olmuştu! İsyan ettiren talep
Güncel

6 Şubat depremlerinde 63 kişiye mezar olmuştu! İsyan ettiren talep

6 Şubat depremlerinde Adana'daki Tutar Yapı Sitesi'nde yıkılan tek bina C Blok, 63 kişiye mezar oldu. Binada kolon keserek iki katı birleştirdiği iddiasıyla 22.5 yılla yargılanan Bekir Baloğlu için ev hapsi istenmesi, yakınlarını kaybedenleri isyan ettirdi.

Akşam Gazetesi13 Ekim 2025 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
6 Şubat depremlerinde 63 kişiye mezar olmuştu! İsyan ettiren talep
ABONE OL

6 Şubat depremlerinde Tutar Yapı Sitesi'ndeki yıkılan tek bina C Blok, 63 kişiye mezar oldu. Kolon keserek zemin ve birinci katları birleştirdiği iddiasıyla 22.5 yılla yargılanan 3 sanıktan Bekir Baloğlu için savcı, 'ev hapsi' talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana Çukurova'daki Tutar Yapı Sitesi'ndeki 4 bloktan sadece C Blok yıkılarak, 63 kişiye mezar oldu. 'Kırmızı bülten' ile aranırken, Karadağ'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile apartmanda ağır tadilat yapıp, kolonları kestikleri öne sürülen Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında; savcı mütalaasını verdi. Tutuklu yargılanan 3 şahın hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası isteniyor.

BİNA SAKİNLERİNE TEHDİT

Savcı, mütalaasında zemin ve birinci katlarında ağır tadilat yapılarak birleştirildiği, dairelerin 'mesken' vasfından çıkartılıp, 'ofis-büro' olarak tasarlandığına dikkat çekti. Mütalaada; "Tadilattan sorumlu olan kişinin Osman Baloğlu olduğu, babası Bekir Baloğlu'nun tadilatın başından sonuna kadar ilgilendiği, tadilata karşı çıkan apartman sakinlerini tehdit etti" yorumu yapıldı.

'BİLİNÇLİ TAKSİR' VURGUSU

Aynı mütalaada; "63 kişinin ölümünde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıklar açısından bilinçli taksir koşullarının oluştuğu anlaşılmaktadır" denildi. Savcı, sanıklar Osman Baloğlu ve Cüneyt Akkaya'nın tutukluluk hallerinin devamına, sanık Bekir Baloğlu'nun ev hapsi, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi. 6 aydır tutuklu olan Bekir Baloğlu, hepatit-B hastalığı ve kalp yetmezliği olduğunu öne sürerek, beraatını talep etti.

Bekir Baloğlu - Osman Baloğlu

'YIKILACAĞINI BİLE BİLE!'

Davanın avukatı ve aynı zamanda yıkılan binada yakınlarını kaybeden Mehtap Akyüz Özcan, Akşam Gazetesi'ne konuştu.

Özcan, "Savcının mütalaasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladık. Bu kişiler, inşaatla uğraştıkları için bir binanın kirişine zarar verildiğinde o binanın olası bir depremde yıkılacağını bilecek düzeydedir. Baba ve oğlu, dava sürecinde üzerlerine ait tüm malları başkasına devretti. Delil karartmaya çalıştılar. Yaptıkları tadilatın fotoğraflarını sildiler" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.