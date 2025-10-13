6 Şubat depremlerinde Tutar Yapı Sitesi'ndeki yıkılan tek bina C Blok, 63 kişiye mezar oldu. Kolon keserek zemin ve birinci katları birleştirdiği iddiasıyla 22.5 yılla yargılanan 3 sanıktan Bekir Baloğlu için savcı, 'ev hapsi' talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana Çukurova'daki Tutar Yapı Sitesi'ndeki 4 bloktan sadece C Blok yıkılarak, 63 kişiye mezar oldu. 'Kırmızı bülten' ile aranırken, Karadağ'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile apartmanda ağır tadilat yapıp, kolonları kestikleri öne sürülen Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında; savcı mütalaasını verdi. Tutuklu yargılanan 3 şahın hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası isteniyor.

BİNA SAKİNLERİNE TEHDİT

Savcı, mütalaasında zemin ve birinci katlarında ağır tadilat yapılarak birleştirildiği, dairelerin 'mesken' vasfından çıkartılıp, 'ofis-büro' olarak tasarlandığına dikkat çekti. Mütalaada; "Tadilattan sorumlu olan kişinin Osman Baloğlu olduğu, babası Bekir Baloğlu'nun tadilatın başından sonuna kadar ilgilendiği, tadilata karşı çıkan apartman sakinlerini tehdit etti" yorumu yapıldı.

'BİLİNÇLİ TAKSİR' VURGUSU

Aynı mütalaada; "63 kişinin ölümünde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıklar açısından bilinçli taksir koşullarının oluştuğu anlaşılmaktadır" denildi. Savcı, sanıklar Osman Baloğlu ve Cüneyt Akkaya'nın tutukluluk hallerinin devamına, sanık Bekir Baloğlu'nun ev hapsi, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi. 6 aydır tutuklu olan Bekir Baloğlu, hepatit-B hastalığı ve kalp yetmezliği olduğunu öne sürerek, beraatını talep etti.

Bekir Baloğlu - Osman Baloğlu

'YIKILACAĞINI BİLE BİLE!'

Davanın avukatı ve aynı zamanda yıkılan binada yakınlarını kaybeden Mehtap Akyüz Özcan, Akşam Gazetesi'ne konuştu.

Özcan, "Savcının mütalaasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladık. Bu kişiler, inşaatla uğraştıkları için bir binanın kirişine zarar verildiğinde o binanın olası bir depremde yıkılacağını bilecek düzeydedir. Baba ve oğlu, dava sürecinde üzerlerine ait tüm malları başkasına devretti. Delil karartmaya çalıştılar. Yaptıkları tadilatın fotoğraflarını sildiler" dedi.