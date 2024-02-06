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6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'teki bir mahallede cami ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkım yaptığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir mahalle yıkıldı, inşaat halindeki cami ve minaresi ise ayakta kaldı.

IHA6 Şubat 2024 Salı 10:08 - Güncelleme:
6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'teki bir mahallede cami ayakta kaldı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkım yaptığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir mahalle yıkıldı, inşaat halindeki cami ve minaresi ise ayakta kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'te en büyük yıkım ve can kaybı Nurdağı ilçesinde yaşandı. İlçedeki yapıların bir çoğu yıkılıp veya ağır hasar görürken, kaldırılan enkazın ardından büyük boşluklar oluştu. İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bir çok bin yerle bir oldu. Mahallede depremden önce yapımına başlanan inşaat halindeki Bahçelievler Cami ise hiçbir zarar görmedi. Gövdesi, duvarları ve minaresi sapasağlam olan camide kısa süre sonra yeniden çalışmaların başlayacağı öğrenildi. Cami yanındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları binasının da depremden zarar görmediği ve şimdilerde Nurdağı Belediyesi olarak hizmet verdiği görüldü. Cami ve çevresinde kaldırılan enkaz dron ile de görüntülendi.

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