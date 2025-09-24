6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi yeniden ayağa kalktı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından büyük yıkım yaşayan Ebrar Sitesi, devlet destekli projeyle yeniden hayata döndü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yer alan ve büyük yıkım yaşayan Ebrar Sitesi, devletin yerinde dönüşüm çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Depremlerde sitenin çok sayıda bloğu yıkılmış, yüzlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Yeniden inşa süreci kapsamında 30 blok halinde 678 konut ve 99 işyeri tamamlandı. Bölgede zemin güçlendirme çalışmaları yapılarak binlerce fore kazık ve betonarme perde duvar sistemi kullanıldı. Yatay mimari tercih edilerek bloklar en fazla 5 katlı olacak şekilde tasarlandı. Tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı yapılar yükselirken, sosyal alanlar ve çevre düzenlemesi de projeye dahil edildi. İnşaat sürecinde yaklaşık bin işçi ve teknik personel gece gündüz görev aldı. Konutların anahtar teslimleriyle birlikte hak sahipleri yeni dairelerine taşınmaya başladı. Teslimler kademeli olarak sürerken, bazı aileler uzun süre bekledikleri evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"DİMDİK AYAKTA DURACAĞIZ"

Depremzede Mehmet Sümbül, "Benim A blokta annem babam vardı ve ikisi enkazda kalmıştı birinci gün gecesinde babamı, 5. gün sayesinde AFAD yardımı ile annemi çıkartmıştık. Binalar yıkılmış can kayıplarımız da olmuştu. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz var olduğu sürece dimdik ayakta duracağız. Eşyaları yerleştirdik anne ve babam evine geçiyorlar. Onlar şuan köyde gelip oturacaklar" dedi.

"EVİMİZİ YAPTI İÇİNE DE GİRDİK NE MUTLU"

Depremzede Emine Parlak ise "Evimize geldik, devlet ve milletten Allah razı olsun. Sıkıntılar çektik ancak evimize de yerleştik. Depremde 27 yaşındaki bir kızım vefat etti. Ben o gün evde değildim. Evli diğer kızımın yanındaydım. Devletimizden Allah razı olsun. En başta da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Evimizi yaptı içine de girdik ne mutlu. Bu binada oturanlar var insanlar evlerine yerleşiyor" diye konuştu.