6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı: Hayırsever işadamı camiyi yeniden yaptırdı

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, açılış dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, depremlerde ilçelerinde zarar gören camilerin hızla yeniden yapılarak ibadete açıldığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilçelerinde 42 caminin yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını aktaran Soylu, "Biz bunları devlet millet bir araya gelerek tek vücut olarak tekrar ayağa kaldırdık. Caminin yapımında emeği geçen İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen'e teşekkür ediyoruz, Allah kendisinden razı olsun." dedi.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir ise ilçede yıkılan camilerden 23'üncüsünün açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yapılan duaların ardından yeniden ibadete açılan Aydınlık Mahallesi Camisi'ne, Türkmen'in babası Hacı Yusuf Türkmen'in ismi verildi.