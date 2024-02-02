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  • 6 Şubat depremlerinin 1. yılı... Bakan Yerlikaya: 41 bin konut Başkan Erdoğan'ın katılımıyla teslim edilecek
Güncel

6 Şubat depremlerinin 1. yılı... Bakan Yerlikaya: 41 bin konut Başkan Erdoğan'ın katılımıyla teslim edilecek

AFAD'da 6 Şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim törenin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacağını bildirdi.

2 Şubat 2024 Cuma 10:16 - Güncelleme:
6 Şubat depremlerinin 1. yılı... Bakan Yerlikaya: 41 bin konut Başkan Erdoğan'ın katılımıyla teslim edilecek
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da 6 Şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

* Milletimiz topyekûn yararları sarmak için çırpındı.

* 650 bin personel deprem bölgesinde görev aldı.

* Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı.

* 2,5 milyon afetzedeye barınma imkanı sağlandı.

* Depremin ardından 3 milyon 549 bin afetzedemiz tahliye ettik.

* 215 bin 224 konteyner kurulumu gerçekleşti.

* 414 konteyner kentte 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor.

* 349 bin haneye 14 milyar 453 milyon lire kira desteği verildi.

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