6 Şubat depremlerinin 1. yılı... Bakan Yerlikaya: 41 bin konut Başkan Erdoğan'ın katılımıyla teslim edilecek

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da 6 Şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

* Milletimiz topyekûn yararları sarmak için çırpındı.

* 650 bin personel deprem bölgesinde görev aldı.

* Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı.

* 2,5 milyon afetzedeye barınma imkanı sağlandı.

* Depremin ardından 3 milyon 549 bin afetzedemiz tahliye ettik.

* 215 bin 224 konteyner kurulumu gerçekleşti.

* 414 konteyner kentte 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor.

* 349 bin haneye 14 milyar 453 milyon lire kira desteği verildi.