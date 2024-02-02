6 Şubat depremlerinin 1. yılı... Bakan Yerlikaya: 41 bin konut Başkan Erdoğan'ın katılımıyla teslim edilecek

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da 6 Şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;
* Milletimiz topyekûn yararları sarmak için çırpındı.
* 650 bin personel deprem bölgesinde görev aldı.
* Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı.
* 2,5 milyon afetzedeye barınma imkanı sağlandı.
* Depremin ardından 3 milyon 549 bin afetzedemiz tahliye ettik.
* 215 bin 224 konteyner kurulumu gerçekleşti.
* 414 konteyner kentte 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor.
* 349 bin haneye 14 milyar 453 milyon lire kira desteği verildi.