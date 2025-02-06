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Güncel

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında camiler doldu taştı

Elazığ ve Şırnak'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için camilerde program düzenlendi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
6 Şubat depremlerinin ikinci yılında camiler doldu taştı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'da, İmam-ı Azam Camisi'ndeki programda sabah namazı kılındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından depremlerde hayatını kaybedenler anıldı ve dualar edildi.

Programın ardından cami çıkışında Türk Kızılay ekiplerince cemaate çorba ikramında bulunuldu.

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- ŞIRNAK

Şırnak'ta Geylani Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından tarafından depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar anıldı, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Programa, Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Som, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

  • Elazığ depremi
  • Şırnak depremi
  • Cami programı

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