6 Şubat depremlerinin nota ilhamı İngiltere'den ödül getirdi
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz'ün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acılarını anlatan 'Yaradılış Kapriçyosu' adlı eseri, İngiltere'den 'En İyi Besteci' ödülü aldı.
