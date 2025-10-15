İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

6 Şubat depremlerinin nota ilhamı İngiltere'den ödül getirdi

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz'ün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acılarını anlatan 'Yaradılış Kapriçyosu' adlı eseri, İngiltere'den 'En İyi Besteci' ödülü aldı.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
6 Şubat depremlerinin nota ilhamı İngiltere'den ödül getirdi
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz'ün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acılarını anlatan "Yaradılış Kapriçyosu" adlı eseri, İngiltere'den "En İyi Besteci" ödülü aldı.
