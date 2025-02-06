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  • 6 Şubat depremlerinin şiddetini gözler önüne sermişti! ''S'' şeklini alan raylar onarıldı
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6 Şubat depremlerinin şiddetini gözler önüne sermişti! ''S'' şeklini alan raylar onarıldı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde tahrip olan, bazı bölümleri 'S' şeklini alan 75 kilometrelik ray onarılarak seferlere uygun hale getirildi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
6 Şubat depremlerinin şiddetini gözler önüne sermişti! ''S'' şeklini alan raylar onarıldı
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören yaklaşık 75 kilometrelik demir yolunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce başlatılan onarım çalışmaları tamamlandı.

Nurdağı ile Gölbaşı arasındaki tren seferberlerinin başlaması için gerekli çalışmalarda da sona gelindi.

Yaşanan afette Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde depremin etkisiyle yerinden oynayıp "S" şeklini alan raylar ile Tahtalıdedeler Mahallesi'ndeki 450 ton ağırlığındaki demir köprüdeki kaymanın yanı sıra bükülmelerin yaşandığı 121 menfez ve 6 köprü onarıldı.

Çalışmaların tamamlanması ile kent sınırlarından geçen 75 kilometre uzunluğundaki demir yolu seyrüsefere hazır hale getirildi.

Depremlerin etkisiyle yerinden oynayıp "S" şeklini alan raylar ile bükülen 450 ton ağırlığındaki demir köprünün deprem öncesi ve sonrası hali dron ile görüntülendi.

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