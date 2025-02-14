''6 Şubat'' kitabı okurlarıyla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en uzun gecesi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremini konu alan kitabı, gerçek hikayelere tanıklık ediyor.

Kitabın önsözünde şu ifadeler yer verildi;

"O gün binlerce canımızı kaybettik, sevdiklerimizi enkaz altında bıraktık. Yüreğimizde derin izler bırakan 6 Şubat depreminin yıl dönümünü yaşadığımız bugünlerde anladık ki acılarımız hâlâ çok taze. Bizler bu acıları yaşadık, içimize attık ama kabullenmedik. Şehrimizin yeniden inşası için harekete geçtik. Depremden sonra devlet-vatandaş işbirliği ile örnek bir yenilenmeye, güçlenmeye imza attık. O gece, dünya tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşandığı o andan sonra yaşanılan olayların anlatıldığı bu kitap, gelecek nesiller için büyük anlamlar taşıyacak. Büyük felaketin şahitlerini, yaşanılan büyük acıları anlatırken, depremi yaşayanların torunlarına tarihten notlar bırakacak.

Geçmişi unutmamak adına ve ilerde merak edenler için arşivde yerini alacak eser tamamen bizzat depremi yaşayanların hatırladıklarından oluşuyor. Tarihe kalacak bu büyük hüzün derlemesi çalışmayı belediye kültür sanat yayınları arasına katan Fırat Görgel'e teşekkür ederiz.

Ruhumuzda ki yaraların iyileşmesi dileğiyle..."