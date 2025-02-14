İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2025 Cuma / 16 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2234
  • EURO
    38,06
  • ALTIN
    3379.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

''6 Şubat'' kitabı okurlarıyla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yayınlarına en anlamlısını ekleyerek '6 Şubat' kitabını okurlarıyla buluşturdu.

Haber Merkezi 14 Şubat 2025 Cuma 16:49 - Güncelleme:
''6 Şubat'' kitabı okurlarıyla buluştu
ABONE OL

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en uzun gecesi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremini konu alan kitabı, gerçek hikayelere tanıklık ediyor.

Kitabın önsözünde şu ifadeler yer verildi;

"O gün binlerce canımızı kaybettik, sevdiklerimizi enkaz altında bıraktık. Yüreğimizde derin izler bırakan 6 Şubat depreminin yıl dönümünü yaşadığımız bugünlerde anladık ki acılarımız hâlâ çok taze. Bizler bu acıları yaşadık, içimize attık ama kabullenmedik. Şehrimizin yeniden inşası için harekete geçtik. Depremden sonra devlet-vatandaş işbirliği ile örnek bir yenilenmeye, güçlenmeye imza attık. O gece, dünya tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşandığı o andan sonra yaşanılan olayların anlatıldığı bu kitap, gelecek nesiller için büyük anlamlar taşıyacak. Büyük felaketin şahitlerini, yaşanılan büyük acıları anlatırken, depremi yaşayanların torunlarına tarihten notlar bırakacak.

Geçmişi unutmamak adına ve ilerde merak edenler için arşivde yerini alacak eser tamamen bizzat depremi yaşayanların hatırladıklarından oluşuyor. Tarihe kalacak bu büyük hüzün derlemesi çalışmayı belediye kültür sanat yayınları arasına katan Fırat Görgel'e teşekkür ederiz.

Ruhumuzda ki yaraların iyileşmesi dileğiyle..."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.