06.02.2020 17:25 - Güncelleme: 06.02.2020 17:25

6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor mu, Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de Görümce filmi ekranlara gelecek. 6 Şubat reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

6 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTA (30 OCAK) REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1. MUCİZE DOKTOR

2. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

3. MUCİZE DOKTOR (ÖZET)

4. FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

5. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÖZET

6. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7. ESRA EROL'DA

8. SHOW ANA HABER

9. ATV ANA HABER

10. ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

AB

1. MUCİZE DOKTOR

2. MUCİZE DOKTOR (ÖZET)

3. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

4. FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

5. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÖZET

6. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7. GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TKR

8. ATV ANA HABER

9. ESRA EROL'DA

10. ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

ABC

1. MUCİZE DOKTOR

2. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

3. MUCİZE DOKTOR (ÖZET)

4. FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

5. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÖZET

6. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7. ESRA EROL'DA

8. ATV ANA HABER

9. ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

10. SHOW ANA HABER