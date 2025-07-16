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  • 6 Şubat'ta KKTC'li sporculara mezar olmuştu... Başbakan Üstel Adıyaman'da mahkemeyi takip etti
Güncel

6 Şubat'ta KKTC'li sporculara mezar olmuştu... Başbakan Üstel Adıyaman'da mahkemeyi takip etti

6 Şubat depreminde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel de katıldı.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
6 Şubat'ta KKTC'li sporculara mezar olmuştu... Başbakan Üstel Adıyaman'da mahkemeyi takip etti
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Davanın ikinci aşaması olan kamu görevlilerinin yargılanması için kente geldiklerini belirten Üstel, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak halkımızla birlikte, Grand İsias Oteli davasını en başından itibaren büyük bir kararlılıkla ve tek yürek halinde takip ediyoruz. Daha önce otelin sahipleri ve inşaat sürecinde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında açılan davayı Adıyaman'da yakından takip ettik ve davanın sonuçlanmasına hep birlikte tanıklık ettik. Şimdi ise davanın ikinci aşamasında, kamu görevlilerine yönelik açılan kamu davasını takip etmek üzere yeniden buradayız."

Süreci adım adım takip etmeye devam edeceklerini belirten Üstel, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkına, hükümetine, muhalefetine ve tüm kurumlarına bir söz verdik. Şampiyon meleklerimize söz verdik ve bu dava sonuçlanana dek, sürecin en yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dava sonuçlanana dek, sürecin en yakın takipçisi olmaya devam edeceğim. Talebimiz nettir. Doğal bir afeti felakete dönüştüren sorumluların yargı önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesidir. Bu davaların insanlığa ibret olmasını ve benzer acıların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Bu dava sonuçlanana kadar, ne olursa olsun Adıyaman'a gelmeye ve bu süreci adım adım izlemeye devam edeceğiz.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ilk duruşması 24 Nisan'da yapılmıştı.

  • Grand İsias Hotel davası
  • KKTCli sporcular
  • Ünal Üstel

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