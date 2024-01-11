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  • 6 ülkenin Kırmızı Bülten'le aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
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6 ülkenin Kırmızı Bülten'le aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 kişinin İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

11 Ocak 2024 Perşembe 08:02 - Güncelleme:
6 ülkenin Kırmızı Bülten'le aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 kişinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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