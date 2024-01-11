6 ülkenin Kırmızı Bülten'le aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 kişinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

6️⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL �� Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 1️⃣0️⃣ şahıs "KAFES-30" Operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran... pic.twitter.com/0tQ6gTwRP6