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6 ülkenin polistiren ürününe soruşturma!

Çin, Çin Tayvanı, Hindistan, Güney Kore, Rusya ve Tayland menşeli polistiren ithalatına damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

AA14 Mayıs 2024 Salı 09:29 - Güncelleme:
6 ülkenin polistiren ürününe soruşturma!
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Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin, Çin Tayvanı, Hindistan, Güney Kore, Rusya ve Tayland menşeli polistiren ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin esaslar tespit edildi.

Yerli üretici tarafından yapılan başvuru üzerine, dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünün, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda, soruşturma için gerekli yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı ve İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla damping soruşturması açılmasına karar verildi.

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