6 yaşındaki çocuğa istismar olayıyla ilgili Diyanet'ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığın, 6 yaşındaki kız çocuğunun erken yaşta evlendirilmesine ilişkin iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Çocukların en hassas emanet ve dokunulmaz bir değer olduğu belirtilen açıklamada, çocuk haklarının korunmasının ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesinin dini, hukuki ve insani bir sorumluluk olduğu kaydedildi. Açıklamada çocukları her türlü şiddet ve istismardan korumanın hem toplumsal hem de kurumsal vazife olduğu vurgulanarak, çocukların örselenmesinin geleceğin yara alması anlamına geldiği belirtildi.

"İSLAM'A GÖRE BİREYLERİN RÜŞT YAŞINA GELMEDEN EVLENDİRİLMELERİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"



Çocuk istismarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajının verildiği açıklamada şunlar ifade edildi:

"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam'a göre bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir."