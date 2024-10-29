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  • 6 yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada maganda kurşununun hedef oldu
Güncel

6 yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada maganda kurşununun hedef oldu

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada 'maganda kurşunu' isabet eden 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

AA29 Ekim 2024 Salı 23:03 - Güncelleme:
6 yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada maganda kurşununun hedef oldu
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İnönü Caddesi üzerindeki düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı.

Bu sırada evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'na "maganda kurşunu" isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Erdağı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdağı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER ANINDA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları tespit edilen M.A, B.A, K.A, A.A, Y.Y, E.Y.A, Y.Y, K.Y. ve Y.D.A'yı yakaladı.

Bazı şüphelilerin üzerinde silah ele geçirildi.

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