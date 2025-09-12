6 yaşındaki Sami'yi hayattan koparmıştı... Maganda aylar sonra yakayı ele verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya'yı hayattan koparan magandanın yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettik, şüpheliyi yakaladık. 1 Haziran 2025 günü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Barış Parkı'nda bisiklet sürerken Sami Yusuf Kaya isimli evladımız, başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın hemen ardından polisimiz o bölgeye yakın yerlerde düğün, araç konvoyu, tören ya da kutlama yapan kişiler olup olmadığını incelemeye başladı.

Kamera görüntülerini, o günkü düğünlerin kimlere ait ve hangi adreslerde olduğunu tek tek tespit etti. Polisimizin titiz çalışması sonucunda, evladımızın öldüğü bölgenin yakınlarında gerçekleştirilen bir tören mercek altına alındı.

Bu törende silah kullandığı değerlendirilen şüphelilere ait 11 adres ve 5 araçta arama yapıldı ve toplam 9 silah ele geçirildi. Silahlar, balistik inceleme için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Yapılan balistik incelemede, Sami Yusuf evladımızın hayatını kaybetmesine sebep olan silahın F.K. isimli şüpheliye ait olduğu tespit edildi ve şahıs derhal yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Olay, 1 Haziran 2025 Pazar günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesinde yaşandı.

Mahalle parkında bisiklet süren 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya, yere düşerek kanlar içerisinde kaldı. Ailesi ile çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürdü.

KAFASINDA MERMİ ÇEKİRDEĞİ TESPİT EDİLDİ

Acil serviste müdahale edilen çocuğun beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenen doktorlar, beyin tomografisi çektirdi. Kırmızı alanda müdahalesi devam eden çocuğun beyin tomografisini inceleyen doktorlar, kafatasını delip içeri giren bir mermi çekirdeği gördü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına sevk edilen çocuk, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.