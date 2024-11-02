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  • 6 yaşındaki Şirin mezarlıkta öldürüldü! Vahşeti itiraf etti
Güncel

6 yaşındaki Şirin mezarlıkta öldürüldü! Vahşeti itiraf etti

Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümünün ardından gözaltına alınan kağıt toplayıcı Mustafa Örün (49) cinayeti itiraf etti. Örün ifadesinde 'Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım' dedi.

DHA2 Kasım 2024 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
6 yaşındaki Şirin mezarlıkta öldürüldü! Vahşeti itiraf etti
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Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ile mezarlığa girdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan Örün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.

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