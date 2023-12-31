Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirdiği AES 256 bit ile şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ'nün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerini, süper hızlı işlemcilere sahip devasa bilgisayarlarla 6 yılda kırmayı başardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Söz konusu operasyon kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını bildirmişti.

320 BİN RÜTBELİ POLİS MEMURUNA AİT BİLGİLER

Çözülen SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halinde tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivi ele geçirilmişti. 16 yıl boyunca Emniyet Teşkilatında görev yapan 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yer aldığı SD kartlarda, polislerin örgüt üyesi olup olmadığı, örgüt üyelerine hangi isimlerin mahrem abilik yaptığı, il sorumluları, bölge sorumluları gibi veriler rastlanmıştı.

455 AKTİF ÇALIŞAN POLİS DEŞİFRE EDİLDİ

MİT tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na (KOM) gönderilen veriler Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisinde kurulan özel birim tarafından tek tek incelendikten sonra örgütle irtibatlı olan 455 aktif çalışan polis deşifre edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınan polislerle ilgili idari soruşturma başlatılarak müfettişler görevlendirildi.

DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞAN İMAMLAR TESPİT EDİLDİ

Öte yandan veriler arasında polislere mahrem imamlık yapan ve halen bazı devlet kurumlarında aktif olarak çalışan mahrem imamlar da tespit edildi. Söz konusu şahıslarla ilgili verilerin hazırlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosuna teslim edileceği öğrenildi.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'DEN 'TALİMAT' DETAYI

Sabah'ta yer alan habere göre; SD kartta, elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki bütün yaşanan gelişmelerle ilgili notlar hazırlanıp mahrem imamlar vasıtasıyla götürüldüğüne dair raporlar da ele geçirildi. FETÖ'nün 16 yıldaki başta tüm kumpas operasyonları olmak üzere hazırlanan raporları alan Gülen'in, örgüt üyelerine ve yöneticilerine gönderdiği talimatların da ele geçirilen bilgiler arasında yer aldığı öğrenildi..