6 yıla kadar hapsi istendi, yurt dışına kaçtı
Eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında “Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM’yi alenen aşağılama” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında Van’da partisince düzenlenen iki ayrı programda yaptığı konuşmalarda “Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM’yi alenen aşağılama” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İddianamede, 19 Nisan 2018’de milletvekilliği düşürülen Baydemir’in, 6 Nisan 2018’de yurtdışına çıkarak bir daha ülkeye dönmediği aktarıldı.
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