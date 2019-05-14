6 yıla kadar hapsi istendi, yurt dışına kaçtı

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında Van’da partisince düzenlenen iki ayrı programda yaptığı konuşmalarda “Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM’yi alenen aşağılama” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, 19 Nisan 2018’de milletvekilliği düşürülen Baydemir’in, 6 Nisan 2018’de yurtdışına çıkarak bir daha ülkeye dönmediği aktarıldı.