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  • 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılanmasına 16 Ocak'ta başlanacak
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6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılanmasına 16 Ocak'ta başlanacak

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına 16 Ocak 2024'de başlanacak.

IHA27 Aralık 2023 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılanmasına 16 Ocak'ta başlanacak
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İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına 16 Ocak 2024'de başlanacak.

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